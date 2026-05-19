遂に登場した「ランクルFJ」を気軽に楽しむ！2026年5月14日、トヨタは新型車「ランドクルーザーFJ」の発売を開始しました。同モデルは「VX」の1グレード展開で価格（以下、消費税込）は450万100円となっていますが、クルマのサブスクリプションサービス「KINTO」を利用することで月額3万8390円から利用可能となっています。【画像】月額4万円以下で乗れる!? トヨタ「新型ランドクルーザー“FJ”」を画像で見る（30枚以上）ま