アタシ（カツエ、87歳）は少し前に病気で倒れて入院しました。さいわい一命はとりとめましたが、介護が必要に。アタシはずっとかわいがってきた次男（エイジ、57歳）夫婦が世話してくれるだろうと思っていたのですが、実際に助けてくれたのは長男（タカオ、61歳）だったのです。次男の子の学費を援助したり、ゆくゆくは同居するだろうと思って次男嫁（レイコ、55歳）がうちに荷物を置いていくのも許してきたのに……裏切られた気持