韓国発のガールズグループ、Billlieの日本人メンバー、TSUKI（ツキ）が、5月19日（火）までに自身のInstagramを更新。銀髪にイメージチェンジした姿を公開し、10万件を超える“いいね”の反響が集まった（5月19日12時15分時点）。【別カット】美背中が際立つ全身ショットも披露（全9枚）■ツキの魅力を絶賛今回ツキが披露したのは、韓国の音楽バラエティー番組『ミュージックバンク』のオフショット9枚。投稿では、銀色のス