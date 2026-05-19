海外男子メジャー「全米プロ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。〈写真〉スライサー必見！マキロイのマネをすればドローが打てる今大会でメジャー初Vを挙げたアーロン・ライ（イングランド）が369万ドル（約5億8600万円）を獲得。今季通算を421万1334ドル（6億6900万円）として、112位から15位にジャンプアップした。松山英樹は26位タイの賞金12万5523ドル（約1990万円）を加算。27位から25位（約4億8310万円）に浮