名古屋鉄道は、名鉄名古屋駅中央改札口前（旧・名鉄百貨店地下1階）にギフトコーナー「M's RELIERNAGOYA（エムズルリエ名古屋）」を6月24日開業する。【画像】「M's RELIERNAGOYA（エムズルリエ名古屋）」入居ブランド一覧M's RELIERシリーズは、地域の要望に応えた手土産などを購入できるギフトコーナーとして名鉄グループの名鉄生活創研が運営。2025年12月に開業したイチ＊ビル内の「M's RELIERICHINOMIYA」に続き、2