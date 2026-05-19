5月29日（金）に熊本県高校総体の総合開会式が行われます。競泳の平泳ぎで、中学時代に日の丸を背負った期待の高校1年生がいます。ダイナミックな泳ぎでぐんぐんと進んでいくのは熊本西の1年生、小松凛太朗選手です！ 【写真を見る】「彼一人ずばぬけている」監督もワクワクが止まらない！競泳・平泳ぎ熊本西1年・小松凛太朗の"規格外ウイングスパン"熊本県高校総体 驚異の"ウィングスパン" 平泳ぎを専門とする小松選手の