脚本家の深谷仁一さんが4月25日、死去した。70歳だった。19日、日本脚本家連盟が公式サイトで発表した。【追悼】深谷仁一さんの手掛けた作品サイトでは「連盟員の深谷仁一氏が2026年4月25日にご逝去されました。70歳でした。謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と伝えた。連盟によると、深谷さんはフジテレビ『世にも奇妙な物語』の脚本を手掛け、『パンダ・誘拐される』『僕たちの宝島』などの作品も関わった。滝沢秀明氏や