◆サンディエゴ・パドレス1ー0ロサンゼルス・ドジャース18日（日本時間19日午前10時40分試合開始、ペトコパーク）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でパドレスと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で、山本由伸投手（27）とともに先発出場。大谷は2安打を含む3出塁と気を吐いたが、ドジャースは0−1で敗れて山本は今季4敗目を喫した。第1打席は大谷はレフトフライに倒れ、第2打席は四球、第3