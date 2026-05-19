立憲民主党の斎藤国対委員長は19日、国会内で自民党の磯崎国対委員長と会談し、先週の衆院憲法審査会での緊急事態条項に関する日本維新の会の馬場議員の発言の撤回を求めた。衆院憲法審で馬場氏は、緊急事態条項の創設について「主権者たる国民の大半は、3年ごとに行われる参議院選挙で投票する際、政権を選択する重い覚悟で一票を投じているわけではない。与党にちょっとお灸をすえるという思いで日頃支持していない野党候補にや