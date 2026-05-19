歌手の堀ちえみ（59）が、理容室でシェービングを受けたことを報告し、自撮りショットを公開した。【映像】「綺麗になりました」顔のシェービング後の堀ちえみこれまでにもブログで自身のメンテナンスについて発信してきた堀。全身のマッサージを受け、スッキリした姿や「今回はタレ目の施術」と題した投稿では、まつ毛パーマをかけた横顔を披露するなど、美容への意識が高い様子を見せていた。理容室で顔のシェービング後の自