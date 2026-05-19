メ～テレ（名古屋テレビ） 4月から始まった自転車の「青切符制度」の周知を図ろうと、名古屋・栄で啓発活動が行われました。 啓発活動は愛知県警が行い、交通総務課の警察官ら約20人が、栄の交差点でチラシを配ったほか、取り締まりを実施しました。 自転車の「青切符制度」は16歳以上が対象で、スマートフォンを使っての「ながら運転」や信号無視などに対して反則金が科されます。 愛知県内で4月に交付