メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県郡上市高鷲町のテーマパーク「牧歌の里」で、ネモフィラが見頃を迎えています。 「牧歌の里」は、動物とのふれあいや四季折々の花が楽しめます。 これまでも園内にネモフィラは植えてありましたが、今年は「秘密の花畑」をテーマに、ネモフィラを約10倍となる1万8千株に増やしました。 気温の高い日が続いたことから、見頃は例年より10日ほど早めだというこ