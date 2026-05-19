事故のため通行止めとなっていた都城志布志道路の有明北インターと伊崎田インターの間は、午前11時半過ぎに規制が解除されました。 警察によりますと、都城志布志道路の有明北インターチェンジと伊崎田インターチェンジの間は、きょう19日午前9時ごろ、トラック2台と乗用車の車3台が絡む事故があり、およそ2時間半にわたり通行止めとなりましたが、午前11時32分に規制が解除されました。 ・ ・ ・