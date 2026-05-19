メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方は19日も季節先取りの暑さとなっていて、名古屋は3日連続の「真夏日」となりそうです。 東海地方は、19日も朝から降り注ぐ強い日差しと、南から流れ込んだ暖かい空気の影響で、気温が上がっています。 午前11時までの最高気温は、名古屋で28.0℃、岐阜県多治見で29.0℃など、25℃を超えていて、すでに「夏日」が続出しています。 このあとも暑さが続き、最高気温は名古屋で30