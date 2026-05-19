トモニホールディングス本店（高松市亀井町） トモニホールディングス（高松市）グループの香川銀行と徳島大正銀行は、地域の防災力強化につなげようと、2026年度、役職員に「防災士」の取得を進める取り組みを行います。 2024年8月に初めての「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたことや、線状降水帯の発生が近年増加傾向にあることを受けたものです。災害時には、地域の銀行が決済機能の維持や復興支