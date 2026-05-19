岡山理科大学岡山・北区理大町 岡山理科大学や倉敷芸術科学大学などを運営する加計学園（本部・岡山市）は18日、東京国立博物館（東京都台東区）と包括連携協定を結ぶことを発表しました。 学術研究と教育において連携・協力するもので、学生や教員が遠隔地から博物館の資料に触れられるオンライン鑑賞など教育・研究プログラムの開発が行われます。 5月25日、岡山市北区の岡山理科大学で、加計学園の加計役理事長や東