秋田朝日放送 高気圧に覆われ１９日の秋田県内は朝から気温が上がっています。このあとも内陸を中心に気温が上がる見込みです。熱中症に注意してください。 高気圧に覆われ上空には７月並みの暖かな空気が居座っています。最高気温は、湯沢市では今年初の真夏日となる３０℃まで上がる予想です。また横手市では２９℃と予想されています。外に出かける際には熱中症対策を十分に行ってください。