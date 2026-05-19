160.66ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.33エンベロープ1%上限（10日間） 158.96現値 158.92一目均衡表・雲（上限） 158.2721日移動平均 157.88一目均衡表・基準線 157.7610日移動平均 157.55一目均衡表・転換線 157.49100日移動平均 156.37一目均衡表・雲（下限） 156.18エンベロープ1%下限（10日間） 155.88ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.6