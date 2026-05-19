秋田朝日放送 秋田市河辺和田で１８日昼すぎに起きた林野火災は、およそ６時間後のきのう夕方にほぼ消し止められました。けがをした人はいません。 消防によりますと、１８日午後０時半前、秋田市河辺和田堀切沢で木の伐採をしていた人から「森林から火と煙が見える」と通報がありました。火事があった場所は、秋田空港から北東におよそ３ｋｍの山林です。消防車８台と秋田県の防災ヘリ「なまはげ」が消火活動にあたり、