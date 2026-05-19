東根市の陸上自衛隊・神町駐屯地に勤務する30代の3等陸曹が大麻成分を含むオイルなどを使用したとして19日付けで停職60日の懲戒処分を受けました。停職60日の懲戒処分を受けたのは第20普通科連隊に所属する31歳の3等陸曹です。第6師団によりますと3等陸曹は、おととし（2024年）4月ごろから11月ごろまでの間、駐屯地内で大麻成分を含むオイル等を大麻成分が含まれているとは知らずに吸引して複数回使用していました。おととし12月