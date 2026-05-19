皇室の伝統儀式の1つ、新嘗祭に献上されるコメの田植え作業が18日大江町で行われ、五穀豊穣を願い地元の小学生たちが苗を植えました。新嘗祭はその年の収穫に感謝し、コメやアワなどの穀物を神に献上する皇室の伝統儀式です。毎年、全国各地の農家からその年に収穫された穀物が献上されています。ことしは県内から43年ぶりに大江町が選出され、神事の後、町内の田んぼで「つや姫」の田植え作業が行われました。田植えには本郷東小