システムの脆弱(ぜいじゃく)性を発見する能力が高いとされるAIモデル「Mythos」の影響について、開発元のAnthropicが国際金融監視機関の金融安定理事会(FSB)に説明を行うことで合意しました。同理事会には日本など各国の当局者が所属しており、Mythosによって金融システムの脆弱性が露呈する可能性について協議される予定です。Anthropic to brief global financial watchdog on cyber flaws exposed by Mythoshttps://www.ft.com/