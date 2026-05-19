俳優・坂東龍汰が公開した海外でのショットが「映画のワンシーンのよう」と注目を集めている。坂東は１９日までに自身のインスタグラムで「映画『我々は宇宙人』がカンヌ国際映画祭監督週間に選出されて宇宙人チームの皆さんと上映に立ち会いました！」と報告すると、モノクロの自身のショットや、ともにダブル主演を務めた岡山天音とのショットを公開。白スーツをまとった映画祭の様子もカラーの写真で添え、「現地の方々の反