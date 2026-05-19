鶏むね肉をポン酢で焼くだけ 安価で購入できていろいろな料理に使える鶏むね肉ですが、好みのおかずをローテしているだけ、という声も。今回は、新たなおかずとして加えたい「鶏むね肉のポン酢焼き」をメインにした献立をご紹介します。鶏肉をポン酢で焼くだけと簡単なのに、しっとり＆やわらか美味！ さっぱり味なので、少しずつ暑くなってくるこの時期にもぴったりです。 鶏むね肉のポン酢焼き 鶏肉に片栗粉などをまぶして焼