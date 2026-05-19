「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、７回を３安打１失点に抑えた。しっかりと試合は作ったが、打線の援護なく４敗目を喫した。初回、先頭のタティスを遊直に打ち取った山本。だが続くアンドゥハーに追い込んでからの浮いた１４８キロのスプリットを捉えられ左翼席に運ばれてしまった。痛恨の２試合連続被弾。敵地は大歓声に包まれた。その後、シーツは