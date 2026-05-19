なにわ男子の高橋恭平が19日、都内の女子校で行われた映画『山口くんはワルくない』公開直前イベントに参加した。高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志とともに生徒約600人の前にサプライズで登壇し、大歓声を浴びた。【集合ショット】制服姿で！ハートポーズを決める高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志制服姿の3人が“転校生”として体育館に呼び込まれると、「かっこいい！」「やばい！」「イケメン！」と黄色い悲鳴が鳴り