連絡もなくいきなり孫を預けて出ていった嫁…それだけでも驚きですが、夜になっても帰ってこないというのはさすがに心配になりますよね。義母さんとしては頼ってもらえたのかと思って引き受けたわけで、悪意があったわけじゃないのに…なんだかモヤモヤしますよね。この後、嫁がいない間に義母が知ってしまうことがあるようで…どんな展開が待っているのか、気になってしまいます。>>【まんが】うちの嫁が理解できない(ウーマンエ