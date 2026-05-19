広島県警本部広島県警本部に勤務していた40代の男性巡査部長が関係者から現金約6万円をだまし取ったなどとして、県警が減給100分の10（3カ月）の懲戒処分としていたことが19日、県警への情報公開請求で分かった。処分は4月10日付で、県警によると、その後依頼退職した。開示文書によると、2021年5月10日に広島市内で現金6万320円を詐取。25年4月3日にも同市内で現金をだまし取ろうとしたが見抜かれ、未遂に終わった。県警に