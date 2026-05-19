「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は八回の第４打席で右前打を放ち、３試合連続のマルチ安打をマークした。２死からキム・ヘソンが四球で出塁。右腕・アダムとの対戦になり、初球のスプリットを空振り。２球目の低めを振り抜くと、打球は一、二塁間を破った。３試合連続のマルチ安打で好機を拡大した。これで打率は・２６５へと上昇した。しかしベッツが２死一、三塁から遊ゴロ