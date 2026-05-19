プロがプロを驚かせる場面に出くわすことは滅多にないので今でも覚えている。しかも、驚いたのが今季、開幕から4完封と圧倒的な投球を見せつけている阪神・高橋だったからさらに印象が強い。「立石、肩強っ。ヤバくないですか」。左腕はお馴染みの野球ゲームになぞらえて「肩力S」と表現した。今年2月、沖縄・具志川キャンプでドラフト1位・立石正広内野手（22）が披露したスローイングを見てのことだった。高橋だけでなく、た