午後も広い範囲で晴れますが、夜は九州で雨の降る所がある見込みです。水曜日は西から雨の範囲が広がり、西日本や東日本は広く傘の出番になりそうです。【写真で見る】水曜日以降は雨の日が多くなる見込み今週の天気は？水曜日は西・東日本で雨雲広がる午後も北海道は雲が多いですが、中国、四国から東北にかけて広い範囲で晴れる見込みです。ただ、夜は九州で傘の出番になる所があるでしょう。水曜日は雨の範囲が広がり、西日本