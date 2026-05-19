【第19話】 5月19日 公開 第19話「俺は釣り合いたい2」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は5月19日、原作・桜井のりお氏、マンガ・七坂ハイカ氏による作品「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の第19話「俺は釣り合いたい2」をチャンピオンクロスにて公開した。 第19話では、香菜の家での打ち合わせが終わり、香菜は陣を送っていきがてら2人きりの時間を過ごす。ぶっきらぼう