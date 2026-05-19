【デジタル写真集「ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」】 5月19日発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 六本木の高級キャバクラ「アンジュール東京」の人気キャストである、かのんさん、藤咲ひなたさん、まきさんが、5月19日発売の「FLASH6月2日号」のグラビア特集に登場。当日の撮影の様子をまとめたデジタル写真集「ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」を各電子書店にて同日発売