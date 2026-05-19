林野火災で18日から一部区間が通行止めとなっていた出羽丘陵広域農道、通称出羽グリーンロードは、19日正午に規制が解除され通行できるようになりました。出羽グリーンロードは秋田市河辺和田地区で発生した林野火災の影響で、18日午後1時から秋田市河辺神内字一本柳から秋田市雄和平尾鳥字森ノ前の間が通行止めとなっていました。林野火災は18日午後6時15分に鎮圧されています。秋田東警察署は、出羽グリ