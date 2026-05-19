ライブ配信アプリ『17LIVE（イチナナ）』とキャラクター『ぷにぷにうんちくん』による初のコラボレーションイベントが、5月16日から5月30日まで開催される。 【画像あり】イベントの景品として用意されたグッズ 『ぷにぷにうんちくん』は、LINEスタンプクリエイターとして活動する「ともぞー」が制作したキャラクターで、カラフルでPOPな見た目とぷにぷにとした動きから幅広い世代で人気を集