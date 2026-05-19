5月19日、越谷アルファーズは、松山駿が2025－26シーズン限りで契約満了となり退団することを発表した。なお、すでに移籍先が決まっているため、自由交渉選手リストには公示されず、新天地より追って加入が発表される。 福井県出身で29歳の松山は、175センチ73キロのポイントガード兼シューティングガード。北陸高校から富山大学へと進学し、2018－19シーズンに富山グラ