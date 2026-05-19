三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEIが所属するTOBE。彼らの後輩グループであり、今目覚ましい成長を遂げているのが、CLASS SEVENとwink firstの2組だ。 （関連：【写真あり】TOBEの次世代、超接近“美”フォト！先輩アーティストの背中を追いかける） 2024年に初の研修生（TRAINEE）グループとして結成されたwink firstと、2025年にデビューを果たしたCLASS SEVEN。年齢も近い彼らは互いに