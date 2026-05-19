サイエンスアーツは後場強含んだ。きょう午前１１時３０分ごろ、同社の現場作業者向けコミュニケーションツール「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ」（バディコム）と楽天グループ傘下の楽天モバイルが提供する法人向け生成ＡＩサービス「ＲａｋｕｔｅｎＡＩｆｏｒＢｕｓｉｎｅｓｓ」の連携に向けた取り組みを始めたと発表した。両サービスを連携し現場で発生する音声データの活用を促すことで