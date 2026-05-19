午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０８９、値下がり銘柄数は４４９、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位にサービス、保険、その他製品、銀行など。値下がりで目立つのは非鉄金属、ガラス・土石、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS