日本コロムビアグループが開催するAIクリエイティブコンテスト『COLOTEK（コロテック）』において、最終選考通過作品のプレミア上映会および授賞式の会場が「109シネマズプレミアム新宿」に決定した。 同コンテストは「次の100年愛されるアニメを。」をコンセプトに、AI技術とエンタテインメントの融合によって生まれる新たなアニメ作品を日本から世界へ発信するプロジェクトとして、賞金総額1,000万円を用意し、次世代