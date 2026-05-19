任天堂が大幅高で３連騰。同社を巡ってはこれまで、メモリー価格の高騰を受けたゲーム機の収益性悪化懸念が株価の重荷となっていた。８日取引終了後に決算発表とともに「ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２（ニンテンドースイッチ・ツー）」の値上げを発表。翌営業日こそ下値を探ったものの、７０００円割れの価格帯では下げ止まりの兆候を示す形となった。こうしたなかで１９日、同社は公式Ｘを通じて