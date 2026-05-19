豚肉と相性バツグン！見た目も綺麗なブロッコリーのおかず【画像17枚】アレンジ次第で使い方無限！ブロッコリーのおかず「野菜をたっぷり摂りたいけれど、食べごたえも欲しい……」そんな日にぴったりの食材が、ブロッコリー。特に重要な野菜として国が定める「指定野菜」に4月から加わり、改めて注目を集めています。今回は豚肉を組み合わせて、油を使わずに作れるボリューム満点のレシピをご紹介します。＊＊＊■豚肉のフラ