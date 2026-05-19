細めに切って調理時間を短縮！キャベツの炒めものレシピ2品【キャベツでごちそう】【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品キャベツを炒めものにするときは、ざく切りにすることが多いはず。でも、せん切りや、それよりやや太い細切りにすると、火の通りが早くなり、調理時間の短縮に役立つんですよ。ざく切りにしたときとはまた違った食感が味わえる、キャベツの炒めものレシピ2品を紹介します！堤