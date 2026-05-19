開催：2026.5.19 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 1 - 0 [ドジャース] MLBの試合が19日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとドジャースが対戦した。 パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。 1回裏、2番 ミゲル・アンドゥハー 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SD 1-0 LAD 試合は1対0