開催：2026.5.19 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 2 - 1 [アスレチックス] MLBの試合が19日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。 エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。 9回表、9番 ローレンス・バトラー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアス