梅と青じその風味で、さばのおいしさ際立つ！【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品お弁当を作っても、食べる時間があまりない…！そんな時に役立つのがたんぱく質がとれる満足おにぎりです。おにぎりだけでしっかりおかず感も味わえるので、食べ応えバッチリ。お弁当箱を広げるスペースや箸も必要とせずにサッと食べられるおにぎりは、忙しい人にピッタリです。■梅さばおにぎり梅と青じその風味で、さば缶