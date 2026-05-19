【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月16日21時（ニューヨーク現地時間）、ニューヨーク タイムズスクエアにて、デムナによる2027 クルーズコレクション『GucciCore』に出席するために、ニューヨークへ渡航した佐野勇斗の1日に密着した。 ■“Generation Gucci”のふたつのルックを着用 グッチのさまざまな時代のエレメントを取り入れ、アーカイブのデザインコӦ