【その他の画像・動画等を元記事で観る】 女性ファッション誌『Ray』2026年7月号が5月22日に発売。通常版は単独表紙3度目となる専属モデルの金川紗耶（乃木坂46）、特別版は『Ray』初単独表紙の末澤誠也（Aぇ! group）がそれぞれ表紙を飾る。 ■それぞれ両面スペシャルピンナップも付属 通常版表紙は『Ray』専属モデルの金川紗耶。カバーガール企画では「さや沼」と題して、金川の人気のヒケツを紹介する。圧倒