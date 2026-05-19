19日13時現在の日経平均株価は前日比308.44円（-0.51％）安の6万507.51円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1089、値下がりは449、変わらずは25と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は234.12円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が189.06円、東エレク が164.93円、フジクラ が80.65円、ファナック が49.45円と続いている。 プラス寄与度トップはファス