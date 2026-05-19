ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地でのエンゼルス戦に先発。7回91球を投げて4安打1失点無四球8奪三振の好投。今季2勝目を挙げた。米ポッドキャスト番組『ドジャーステリトリー』は、先発として渡米後最高の投球を見せた右腕を称賛。今後の成長に期待を寄せている。 ■「大きな礎になる」 メジャー2年目を迎えた佐々木は今季、開幕から先発ローテーションで登板。